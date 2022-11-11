Гришин считает, что Головину не стоит уходить из «Монако»

Тренер Александр Гришин, работающий в структуре столичного ЦСКА, поделился мнением о полузащитнике Александре Головине, выступающем сейчас в чемпионате Франции за «Монако».

«Монако» - это не «Реал», но хороший клуб. Зачем Головину менять команду? Наверное, Саша сам знает, когда ему надо переходить в другой клуб. Лучше ему этот вопрос задать», - высказался специалист в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

26-летний россиянин защищает цвета «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Александр провел 13 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.