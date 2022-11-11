Орлов считает успех Карреры в «Спартаке» случайностью

Популярный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об экс-главном тренере московского «Спартака» Массимо Каррере. На днях итальянский специалист заявил, что готов возглавить петербургский «Зенит» или ЦСКА.

«Есть биржа труда тренеров, он там не котируется. Один раз случайно попал и вылез за счет игроков «Спартака», такое бывает. Сам‑то он нигде себя не проявил», - передает слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, что итальянец занимал пост главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «народная команда» стала чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне-2016/2017.