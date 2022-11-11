Ловчев - о карьере Дзюбы: «Надо понимать, что он уже с горочки идёт»

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о 34-летнем нападающем Артёме Дзюбе, ныне находящемся в статусе свободного агента.

«Дзюба вернётся, наверное, еще где‑то поиграет. Надо понимать, что он уже с горочки идет. Это не плохо, и не хорошо. Человек устроен так с возрастом. Не хочу гадать, где он продолжит», - передает слова Ловчева «Матч ТВ».

Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Недавно россиянин расторг трудовое соглашение с клубом из-за задолженности по заработной плате. За эту команду Артём провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.