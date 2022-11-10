Дмитрий Черышев: «Благодаря легионерам наш чемпионат не падает уровнем»

Бывший российский футболист, ныне наставник «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев считает, что играющие в российских клуба легионеры оказывают благотворное влияние на наш футбол.

По мнению Черышева, который в ходе своей карьеры выступал в основном за рубежом, приезжающие из-за границы игроки позволяют российскому футболу поддерживать достаточно высокий уровень.

- Благодаря большим игрокам наш чемпионат не падает в уровне. Это очень важно, потому что молодежь должна расти рядом с сильными профессионалами, пусть они и иностранцы, - цитирует слова Черышева-старшего Metaratings.ru.