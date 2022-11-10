Кавазашвили: «Сазонов вправе выступать за грузинскую сборную»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов ранее уже отклонил приглашение в молодежную сборную России, а сейчас его приглашает сборная Грузии для проведения товарищеского матча с Марокко. Известный в прошлом вратарь и эксперт Анзор Кавазашвили напутствовал его, заявив, что у Сазонова есть полное право поступить так, как он считает нужным, и принять приглашение грузинской стороны.

- Мы же знаем, что он наполовину грузин, наполовину русский. Он родился в Грузии, поэтому не буду осуждать его, как и не буду хвалить этот выбор. Это его личное дело, - заявил Кавазашвили в эфире телеканала «Матч ТВ».