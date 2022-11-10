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Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери

10 Ноября 2022 • 22:05 Комментировать

Телеведущая Юлия Барановская растит и воспитывает троих детей, рожденных в гражданском браке с Андреем Аршавиным. Теледива нередко радует фанатов совместными с детьми снимками, однако немногие знают, что за красивыми картинками прячется немало трудностей. В частности, касаются они воспитания сыновей и дочери.

Известно, что Артём и Яна уже подростки, а значит, начинают взрослеть, и сейчас находить с ними общий язык непросто. Юлия отметила, что особенно трудно ей приходится с 14-летней наследницей, обладающей непростым характером.

«У дочери непростой характер, и это никак не связано с подростковым возрастом. Она всегда отстаивает свою точку зрения, высказывает мнение по любому вопросу. Окружающим с ней довольно сложно, а меня эти качества искренне восхищают. Они помогут ей в жизни», - рассказала «АиФ Здоровье» Юлия Барановская.

Правда, иногда с непростым характером приходится сталкиваться и звездной матери подростка. Все дело в том, что собственная дочь нередко критикует стиль телеведущей, что, впрочем, совсем не мешает ей заимствовать некоторые вещи из гардероба Юлии.

«Яна берет у меня все. Она считает мой гардероб отвратительным, но почему-то знает его лучше, чем я. А я уткнусь во что-то одно и ношу», - заявила Барановская.

Сыновья Юлии не похожи на свою сестру, они более покладисты. Младший наследник Юлии занимается футболом, а старший – зарабатывает, как ведущий концертных мероприятий. Он в свои 17 лет обзавелся собственным концертным директором. Юноша платит ему зарплату, неплохо зарабатывая на своей деятельности.

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Евро-Футбол.Ру,
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