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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названо условие, при котором ЦСКА попробует подписать Сычевого

10 Ноября 2022 • 19:20 Комментировать

Владимир Сычевой прекрасно показывает себя в этом сезоне. В 16 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России за «Оренбург» форвард забил 13 раз.

В зимнее трансферное окно Сычевой может пойти на повышение. Как сообщает «RT на русском», 36-летний нападающий может оказаться в ЦСКА. Московский клуб попробуем подписать Сычевого, если команду покинет кто-то из игроков атакующей линии.

Накануне Владимир Сычевой подписал новое трудовое соглашение с «Оренбургом». Оно рассчитано до конца 2024 года.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Владимира Сычевого в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Владимир Сычевой Трансферы футбола - зима 2023
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