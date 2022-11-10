​Названо условие, при котором ЦСКА попробует подписать Сычевого

Владимир Сычевой прекрасно показывает себя в этом сезоне. В 16 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России за «Оренбург» форвард забил 13 раз.

В зимнее трансферное окно Сычевой может пойти на повышение. Как сообщает «RT на русском», 36-летний нападающий может оказаться в ЦСКА. Московский клуб попробуем подписать Сычевого, если команду покинет кто-то из игроков атакующей линии.

Накануне Владимир Сычевой подписал новое трудовое соглашение с «Оренбургом». Оно рассчитано до конца 2024 года.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Владимира Сычевого в 500 тысяч евро.