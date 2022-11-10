Кавазашвили: Нельзя сравнивать Кокорина с Дзюбой

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, чем отличаются нападающие Александр Кокорин и Артём Дзюба.

«Их даже сравнивать нельзя. Александр сильнее в индивидуальном скоростном плане. И на менее высоких скоростях он весьма хороший игрок. Артём — противоположность, но очень техничный», — заявил Кавазашвили «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что Дзюба хорошо работает корпусом, умеет выбирать правильное решение и всегда находит способы отправить мяч в сетку ворот. При этом экс-голкипер считает, что если их совместить в схеме с двумя форвардами, то такая команда добьется успеха.