​Временный тренер «Локомотива»: «В РПЛ Дзюба мог бы пригодиться любой команде ниже условного пятого места»

Андрей Фёдоров, который исполняет обязанности главного тренера «Локомотива», высказался о перспективах Артёма Дзюбы.

Напомним, что в начале ноября Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» после двух с половиной месяцев в турецком клубе. Ожидается, что Дзюба продолжит карьеру в России.

Фёдоров сказал, что переход Дзюбы в «Рубин» он считает маловероятным. Тренер ожидает, что 34-летний форвард будет нацелен найти команду в Премьер-лиге.

«Артёму и самому будет неинтересно в ФНЛ, а в РПЛ он бы мог пригодиться любой команде ниже условного пятого места», - сказал Фёдоров, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.