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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА впервые за 13 лет меняет место зимних сборов

10 Ноября 2022 • 17:33 Комментировать

В течение 13 лет ЦСКА проводил зимние учебно-тренировочные сборы в Кампоаморе (Испания). На этот же раз московские «армейцы» будут готовиться ко второй части сезона в других странах. По данным Metaratings, речь идёт о Турции и ОАЭ.

На текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на десять зачётных баллов.

В 2022 году ЦСКА в Премьер-лиге осталось провести лишь один матч – против «Динамо» в ближайшее воскресенье, 13 ноября. Позже в ноябре «армейцы» сыграют ещё дважды, но это будут кубковые поединки.

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ЦСКА Москва
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