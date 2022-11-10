Кавазашвили объяснил, почему Дзюбу не будут приглашать топ-клубы РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее нападающего Артёма Дзюбы.

«Не понимаю, какой клуб сейчас его будет приглашать. Если он кому‑то и понадобится, то командам, находящимся на задворках нашего чемпионата», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

По мнению эксперта, топ-клубы и средние команды не станут приглашать Дзюбу из-за его возраста и тяжелого характера, если он хочет играть на высоком уровне, то придется менять свое отношение ко всему.

Напомним, ранее 34-летний форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор», в котором он провел пять матчей и забил один мяч.