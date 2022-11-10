​Минюст просит у РФС информацию из-за выступления «Би-2» на Суперкубке

Министерство юстиции РФ начало разбирательство из-за выступления группы «Би-2» перед Суперкубком России. «Зенит» и «Спартак» разыгрывали трофей ещё в июле, но Минюст только сейчас обратил на это внимание.

Телеграм-канал Baza опубликовал письмо, которое Министерство юстиций направило в Российской футбольный союз в конце октября. В письме Минюст просит РФС предоставить информацию об организаторах выступления «Би-2».

Стоит напомнить, что группа «Би-2» в своё время сталкивалась с критикой из-за своей предполагаемой политической позиции.

Добавим, что суперкубок России в июле завоевал «Зенит».