Рианчо считает, что Россия вернётся в еврокубки в 2032 году

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, когда российские команды будут возвращены в еврокубки.

«Все будет зависеть от отношений между Россией и Европой, ведь Лига чемпионов и Лига Европы — это европейские турниры. Мой прогноз: в 2032 году российские клубы будут играть в Европе», — заявил Рианчо «РБ Спорту».

При этом тренер не исключил, что возвращение команд может случиться и в 2024 году, все будет зависеть от факторов, которые никак не связаны с футболом.

Напомним, 62-летний испанец работал в «Спартаке» с июня по ноябрь 2018 года. Тренер входил в штаб Массимо Карреры.