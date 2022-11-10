​«Зенит» объявил о планах на зиму

В скором времени российский футбол по обыкновению уйдёт в зимнюю спячку. Чемпион последних лет и текущий лидер Премьер-лиги «Зенит» объявил о своих планах на межсезонье. Согласно информации, опубликованной на официальном сайт питерского клуба, «сине-бело-голубые» проведут два сбора.

С 15 по 28 января «Зенит» будет готовиться ко второй части сезона в Катаре (Доха). А с 1 по 14 февраля команда Сергея Семака проведёт учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

В рамках обоих сборов «Зенит» будет проводить товарищеские матчи. О них клуб обещает сообщить дополнительно.

Отметим, что «Зенит» точно уйдёт на зимнюю паузу на вершине таблицы РПЛ.