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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» объявил о планах на зиму

10 Ноября 2022 • 14:56 Комментировать

В скором времени российский футбол по обыкновению уйдёт в зимнюю спячку. Чемпион последних лет и текущий лидер Премьер-лиги «Зенит» объявил о своих планах на межсезонье. Согласно информации, опубликованной на официальном сайт питерского клуба, «сине-бело-голубые» проведут два сбора.

С 15 по 28 января «Зенит» будет готовиться ко второй части сезона в Катаре (Доха). А с 1 по 14 февраля команда Сергея Семака проведёт учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

В рамках обоих сборов «Зенит» будет проводить товарищеские матчи. О них клуб обещает сообщить дополнительно.

Отметим, что «Зенит» точно уйдёт на зимнюю паузу на вершине таблицы РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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