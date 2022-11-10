Семак высказался о ситуации с Чистяковым

Наставник петербургского «Зенит» Сергей Семак высказался о защитнике команды Дмитрии Чистякове, который подвергся серьезной критике после провальной игры против грозненского «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Премьер-лиги. Сообщалось, что из-за неудачного выступления было решено вывести футболиста из основного состава команды.

«Это была неудачная игра, но Дима готовится дальше. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были решены в течение одного дня», - приводятся слова главного тренера на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Ближайший матч «Зенит» сыграет на выезде с московским «Торпедо». Встреча состоится в субботу, 12 ноября.