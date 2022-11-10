Стало известно, где пройдёт первый зимний сбор «Спартака»

Журналисты издания Metaratings.ru разузнали, где планирует повести первый зимний сбор московский «Спартак». Ожидается, что «красно-белые» будут готовиться ко второй половине сезона-2022/2023 в Дубае (ОАЭ). Тренировки начнутся в период с 11 по 13 января.

В последнем матче чемпионата России перед перерывом подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом» матч пройдет в субботу, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена».

После 16 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 33 балла и располагается на второй позиции в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.