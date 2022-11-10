Камоцци: «Голова Дзюбы - самая дорогая в российском футболе»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, оставшемся без клуба после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор».

«Голова Дзюбы - самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет. Артём будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи», - приводятся слова Камоцци на страницах Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции 34-летний российский нападающий провел четыре поединка, отметившись одним забитым мячом.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Артёму со стороны «Торпедо», «Краснодара» и «Венеции».