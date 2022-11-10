Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Голова Дзюбы - самая дорогая в российском футболе»

10 Ноября 2022 • 13:00 Комментировать

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, оставшемся без клуба после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор».

«Голова Дзюбы - самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет. Артём будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи», - приводятся слова Камоцци на страницах Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции 34-летний российский нападающий провел четыре поединка, отметившись одним забитым мячом.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Артёму со стороны «Торпедо», «Краснодара» и «Венеции».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
13:24 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» отреагировали на слухи о 100 миллионах отступных за Сычевого
13:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где пройдёт первый зимний сбор «Спартака»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии полузащитника «Краснодара» Батчи
13:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Голова Дзюбы - самая дорогая в российском футболе»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Сычевого отреагировал на интерес «Краснодара» и «Торпедо»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Спартаку» точно не догнать «Зенит»
12:19 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поздравил Овчинникова с днём рождения
12:13 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о трансфере Дзюбы
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» определили лучшего игрока октября
11:34 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «Кандидатура Карпина сейчас самая оптимальная для сборной России»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Алонсо не вернётся в «Краснодар» зимой
11:08 · Россия. Премьер-лига
Известна трансферная цель ЦСКА на январь
10:59 · Россия. Премьер-лига
Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Малкома в «Зените»
Все новости
Рекомендуем