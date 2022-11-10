Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью сетевому изданию «» высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Венецию» в зимнее трансферное окно.

«Я очень хорошо отношусь к Дзюбе, я считал его лидером сборной, лидером «Зенита». Я считаю, что его незаслуженно начал травить Орлов. Его отъезд в Турцию был для меня похож на бегство, чтобы кому-то что-то доказать. С ним должен быть тренер, который ему доверяет, и тогда у него вырастают крылья. Я не знаю ничего про «Венецию». Там есть наш Черышев, ехать к нему? Его в России все знают, 90% команд его возьмут в РПЛ.

На мой взгляд он спокойно может играть в российском чемпионате и будет занимать ведущую роль в команде. Не думаю, что он пойдёт в «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

Финансовый вопрос? Я не думаю, что для него это сейчас глобально. Он точно не доедает последний кусок хлеба без соли. Он спокойно может ещё играть. «Венеция» для меня спорно», — сказал Созин.

34-летний Дзюба в августе 2022 года перешёл в «Адана Демирспор» свободным агентом. На этой неделе стало известно, что форвард разорвал контракт с турецким клубом. Он сыграл за команду пять матчей и отличился одним голом.