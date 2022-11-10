Агент Сычевого отреагировал на интерес «Краснодара» и «Торпедо»

Агент Андрей Талаев, являющийся официальным представителем нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, отреагировал на новость об интересе к игроку со стороны московского «Торпедо» и «Краснодара».

«К кандидату в сборную России, не играющему в топ-5 команд нашего чемпионата, всегда есть интерес. От интереса до перехода очень большая дорожка», - приводит слова агента издание«Чемпионат».

В среду, 9 октября, было объявлено о подписании нового трудового договора между «Оренбургом» и Сычевым. Контракт рассчитан до конца 2024 года.

В текущем сезоне Владимир принял участие в 14 матчах Премьер-лиги, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.