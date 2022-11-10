Данни: «Спартаку» точно не догнать «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Зенит» ни за что не упустит чемпионство - по составу и игре петербуржцы сильнее всех конкурентов. «Спартаку» их точно не догнать. Команда Семака возьмёт золотые медали», - приводит слова португальца «РБ Спорт».

По итогам 16 туров петербургский коллектив набрал 39 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. «Спартак», занимающий второе место, отстает от «сине-бело-голубых» на шесть пунктов.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет против «Торпедо».