«Локомотив» поздравил Овчинникова с днём рождения

Сегодня, 10 ноября, празднует день рождения бывший голкипер московского «Локомотива» Сергей Овчинников. Экс-футболисту исполнилось 52 года.

«С днем рождения, Босс! Сегодня 52 года исполняется легендарному вратарю «Локомотива» Сергею Ивановичу Овчинникову», - говорится в социальных сетях «железнодорожников».

В общей сложности за московскую команду Овчинников сыграл 366 поединков, в 157 из которых отстоял на ноль. Вместе с «железнодорожниками» он стал двукратным чемпионом России, двукратным триумфатором Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок чемпионов Содружества.