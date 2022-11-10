В «Рубине» высказались о трансфере Дзюбы

В казанском «Рубине» отреагировали на информацию о потенциальном подписании нападающего Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента после разрыва трудовых отношений с турецким «Адана Демирспор».

«Какой вариант у Дзюбы приоритетный, это лучше спросить у Артёма. Трансферное окно закрыто, поэтому нет смысла обсуждать эту тему. Думаем только о предстоящих матчах», - передает слова представителя клуба «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что помимо «Рубина» заинтересованность в трансфере 34-летнего бомбардира проявляют московское «Торпедо» и «Венеция».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл четыре матча в турецкой Суперлиге и отметился одним голом.