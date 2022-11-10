В «Краснодаре» определили лучшего игрока октября

Пресс-служба «Краснодара» провела традиционное голосование за лучшего футболиста команды по итогам месяца. Полузащитник Ильзат Ахметов был признан лучшим игроком «быков». За него отдали свои голоса 21,43% респондентов. В октябре хавбек отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

На втором месте в голосовании финишировал голкипер Матвей Сафонов. Тройку замкнул полузащитник Эдуард Сперцян.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата страны перед перерывом «быки» на выезде встретятся с «Оренбургом».