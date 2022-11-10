Агент высказался о будущем Малкома в «Зените»

Агент Фернандо Гарсия, являющийся представителем легионера петербургского «Зенита» Малкома, высказался о будущем своего клиента.

«Малком - талантливый и одаренный игрок, только он решает свое будущее. В данный момент он хочет остаться в «Зените», - приводятся слова агента на страницах Metaratings.ru.

25-летний бразилец перешел в «Зенит» летом 2019 года. Его действующий трудовой договор с «сине-бело-голубыми» рассчитан до окончания сезона 2026/2027.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Малком провел 16 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.