Агент: «Не думаю, что Малком огорчён непопаданием на ЧМ-2022»

Агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, считает, что его клиент не огорчен непопаданием в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира – 2022.

«Честно говоря, мы не обсуждали с Малкомом состав сборной Бразилии, но я не думаю, что он огорчен», - передает слова представителя футболиста издание Metaratings.ru.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний бразилец провел 16 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет в одном квартете со Швейцарией, Сербией и Камеруном.