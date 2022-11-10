Дивеев: «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

Центральный защитник Игорь Дивеев, который является игроком московского ЦСКА, высказался о петербургском «Зените». По его мнению, все клубы Премьер-лиги боятся играть с подопечными Сергея Семака на «Газпром Арене».

«Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это видно сразу. Может, атмосфера там такая», - поведал футболист в эфире телеканала «Россия 1».

Стоит отметить, что в последнем домашнем поединке «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2. Это фиаско стало для питерцев первым в текущем розыгрыше РПЛ.

По итогам 16 туров «сине-бело-голубые» набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице.