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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Динамо» поедет на ЧМ-2022

10 Ноября 2022 • 10:08 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Муми Нгамалё включен в заявку сборной Камеруна на предстоящий чемпионат мира в Катаре. Об этом свидетельствуют данные из заявочного листа национальной команды.

28-летний африканский футболист присоединился к «бело-голубым» в сентябре, подписав контракт на два года. Он был приобретен у швейцарского клуба «Янг Бойз» за два миллиона евро.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Нгамалё провел семь матчей, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Сборная Камеруна сыграет в одной группе с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Камеруна Муми Нгамалё
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