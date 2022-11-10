Игрок «Динамо» поедет на ЧМ-2022

Хавбек московского «Динамо» Муми Нгамалё включен в заявку сборной Камеруна на предстоящий чемпионат мира в Катаре. Об этом свидетельствуют данные из заявочного листа национальной команды.

28-летний африканский футболист присоединился к «бело-голубым» в сентябре, подписав контракт на два года. Он был приобретен у швейцарского клуба «Янг Бойз» за два миллиона евро.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Нгамалё провел семь матчей, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Сборная Камеруна сыграет в одной группе с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.