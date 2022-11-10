«Урал» сообщил, как долго Мишкич пробудет в лазарете

Легионер екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич, который получил травму в недавнем поединке Премьер-лиги против московского «Локомотива» (2:2), успешно перенес хирургическое вмешательство. По сообщениям пресс-службы клуба, на полное восстановление Мишкичу потребуется 1,5-2 месяца.

«Поправляйся, Даня», - говорится в публикации «Урала».

В нынешнем сезоне 29-летний хорватский полузащитник провел 15 поединков в чемпионате России, забил один гол и получил четыре желтые карточки.

По итогам 16 туров Премьер-лиги «Урал» набрал 18 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.