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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» сообщил, как долго Мишкич пробудет в лазарете

10 Ноября 2022 • 09:16 Комментировать

Легионер екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич, который получил травму в недавнем поединке Премьер-лиги против московского «Локомотива» (2:2), успешно перенес хирургическое вмешательство. По сообщениям пресс-службы клуба, на полное восстановление Мишкичу потребуется 1,5-2 месяца.

«Поправляйся, Даня», - говорится в публикации «Урала».

В нынешнем сезоне 29-летний хорватский полузащитник провел 15 поединков в чемпионате России, забил один гол и получил четыре желтые карточки.

По итогам 16 туров Премьер-лиги «Урал» набрал 18 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Даниэль Мишкич
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