Два клуба РПЛ хотят купить Сычевого

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой находится в сфере интересов двух представителей Российской премьер-лиги, утверждает издание «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, первым клубом, проявляющим интерес к 26-летнему голеадору, является «Краснодар». Помимо «быков», оформить трансфер Владимира хочет аутсайдер чемпионата России – столичное «Торпедо».

Напомним, что накануне Сычевой продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий поучаствовал в 14 матчах, отметившись 11 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной голевой передачей.