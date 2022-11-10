У Дзюбы есть два варианта в России

Опытный российский центрфорвард Артём Дзюба, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, занимается поиском нового клуба. Как стало известно журналистам «РБ Спорта», у 34-летнего бомбардира есть два варианта трудоустройства в России.

По данным источника, переговоры с Дзюбой ведут московское «Торпедо» и «Рубин», выступающий в Первой лиге. Для Артёма приоритетным вариантом является трансфер в казанский коллектив, а переход в стан «автозаводцев» - запасным.

Последним местом работы форварда был турецкий «Адана Демирспор». Россиянин на днях расторг контракт с клубом из-за долгов по заработной плате.

Дзюба может перейти в итальянский клуб