Их скупил/сгубил «Зенит»

Финансовая сторона вопроса в футболе, как и в любой другой сфере, безусловно, важна. В игре номер один тот, кто владеет финансами, может позволить приглашать к себе лучших игроков. Яркий пример мюнхенской «Баварии», которая, собирая «сливки» Бундеслиги, из год в год становится чемпионом. Подобное было с московским «Спартаком» в «девяностые». Отказ Ролана Гусева от перехода в стан «красно-белых» даже чуть не стоил ему карьеры в сборной России. Будущему полузащитнику ЦСКА повезло, что победная эпоха «Спартака» завершилась. Сегодня подобное переживает питерский «Зенит». На правах свободного агента талантливого 26-летнего полузащитника Бакаева подписал восьмикратный чемпион России. При этом за «Зенит» Бакаев практически не играет и даже перестал вызываться в сборную России. О тех, чья карьера не удалась в стане питерской команды, – в этой статье.

Самый яркий пример – это Иван Соловьёв, который едва лишь сверкнул в одной игре за московское «Динамо», как сразу же получил невероятно выгодный контракт от «Зенита». Тем более что в столичном клубе у 19-летнего полузащитника, проявившего себя за счёт гола в дерби с «Локомотивом», заработная плата составляла всего 35 тысяч рублей. Деньги сделали своё дело, но в питерском клубе полузащитник сыграл всего четыре раза за два сезона. Сегодня 29-летний чемпион России сезона-2014/15 защищает цвета узбекского «Насафа». Иван Новосельцев стал открытием сезона-2016/17. Один из лидеров «Ростова», красивое предложение своей девушке на поле… Казалось, вот он – новый герой! Тут же последовало предложение от «Зенита», в котором Новосельцев совсем потерялся. Девять матчей за питерский клуб в течение двух сезонов, далее аренды в Тулу, Махачкалу и Ростов-на-Дону, уход от беременной жены… Завершились выступления за команду медиалиги «Десятка».

Денис Ткачук был лидером оренбургского «Газовика», следом ярко сверкнул в «Крыльях Советов». В сезоне-2015/16 талантливый полузащитник забил три мяча в двух матчах за «Зенит»! Правда, дело было в кубковых играх, в семи поединках РПЛ Ткачук голевыми действиями не отметился. Потом была обратная дорога через Оренбург и Самару, а сегодня Ткачук защищает цвета «Кубани», плетущейся в хвосте Первой лиги. В чемпионате Узбекистана составляет конкуренцию Ивану Соловьёву Павел Могилевец. Чемпион России сезона-2014/15 в составе «Зенита» четырежды выступал за сборную России. Даже попал на чемпионат мира-2014, заняв место травмированного Романа Широкова. Но потом что-то пошло не так. В свои 29 лет, в самый расцвет сил, Могилевец радует поклонников «Бунедкора».

Юрий Жевнов и Эльмир Набиуллин сыграли чуть больше 20 матчей за клуб. Но если белорусский вратарь изначально приглашался на роль второго вратаря, то защитник казанского «Рубина» переходил в «Зенит» как один из лучших молодых игроков РПЛ, подтверждая это звание обладанием премии «Первая пятёрка». Двадцать матчей за весь сезон, одиннадцать из которых приходятся на РПЛ – это вряд ли тот результат, который ждали от игрока, прошедшего все ступени сборной России и сыгравшего один матч за главную команду. Большие деньги и «медные трубы» зачастую губят в юном возрасте. С другой стороны, выдержать высокую конкуренцию в новых условиях не так просто. В итоге каждый выбирает для себя, «быть первым парнем на деревне» или стать равным среди лучших. Жаль, что в ряде случаев выбор не попадает ни под одну из категорий…

Константин Лицин