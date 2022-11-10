Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис прокомментировал неожиданный вариант продолжения карьеры Артема Дзюбы. По его мнению, Дзюба мог бы присоединиться к Денису Черышеву, который выступает в итальянской Серии В за «Венецию», это принесло бы ему пользу, особенно в свете того, что и клуб заинтересован в услугах нападающего.

- Он уже не молодой, почему бы не поехать в «Венецию» поиграть? Италия есть Италия. С точки зрения футбола даже Серия Б — это уже звучит заманчиво. Самое главное, что команда имеет интерес к нему, - цитирует Канчельскиса Betonmobile.ru.