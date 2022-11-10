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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»

10 Ноября 2022 • 04:51 Комментировать
Венеция
...
Реджина
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12.11 16:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис прокомментировал неожиданный вариант продолжения карьеры Артема Дзюбы. По его мнению, Дзюба мог бы присоединиться к Денису Черышеву, который выступает в итальянской Серии В за «Венецию», это принесло бы ему пользу, особенно в свете того, что и клуб заинтересован в услугах нападающего.

- Он уже не молодой, почему бы не поехать в «Венецию» поиграть? Италия есть Италия. С точки зрения футбола даже Серия Б — это уже звучит заманчиво. Самое главное, что команда имеет интерес к нему, - цитирует Канчельскиса Betonmobile.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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