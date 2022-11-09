Петржела: «Дзюбе стоит принять любое предложение из РПЛ»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что нападающему Артёму Дзюбе стоит согласиться на любое предложение из РПЛ, которое поступит, независимо от статуса клуба.

Ранее стало известно, что бывший капитан сборной России досрочно разорвал контракт с турецким «Адана Демирспором» и в данный момент остаётся без клуба.

По словам тренера, Дзюба амбициозен и любит быть на виду, но в текущем положении россиянину не стоит пренебрегать даже приглашениями команд из нижней части турнирной таблицы чемпионата России.

«Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы — подарок. Придется соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение, если он хочет играть в футбол», - заявил Петржела порталуSport24.

Также чешский специалист считает, что Дзюбе стоило бы задуматься о варианте с переездом в чемпионат Кипра, где за «Арис» из Лимассола выступает другой российский форвард - Александр Кокорин.

Дзюбе 34 года, в текущем сезоне чемпионата Турции он провел 4 матча и забил 1 гол.