​Каррера рассказал, как бы отреагировал на встречу с Глушаковым

Массимо Каррера ответил на вопрос, как бы он отреагировал на встречу с Денисом Глушаковым.

В своё время Глушаков был лидером и капитаном «Спартака», ставшего чемпионом под руководством Карреры в 2017 году. Впрочем, дальше отношения между тренером и футболистом ухудшились. После истории с «лайками» Глушаков был сослан в дубль «красно-белых».

«Поприветствую его, пожму руку, посмотрю в глаза. Нет никаких проблем. Считаю, что вёл себя правильно», - высказался Каррера в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

В настоящий момент Массимо Каррера не имеет клуба.

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