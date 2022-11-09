​Каррера: Только Глушаков знает, «плавил» ли он меня в «Спартаке»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера получил вопрос о Денисе Глушакове, а именно о слухах, согласно которым полузащитник в давней игре против «Тосно» специально не реализовал одиннадцатиметровый удар. Глушаков якобы преследовал цель «сплавить» Карреру с должности главного тренера.

«Вы должны спрашивать об этом его. Лишь Глушаков может сказать, правда это или нет. Только он знает, делал ли это специально», - сказал Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Массимо Карреры «Спартак» завоевал титул чемпиона России в 2017 году. Денис Глушаков был лидером той команды. Следующий сезон для «красно-белых» сложился уже не так удачно. Каррера был отправлен в отставку осенью 2018 года.

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