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​Каррера рассказал о переводе Глушакова и Ещенко в дубль «Спартака»

09 Ноября 2022 • 19:48 Комментировать

В своё время Массимо Каррера перевёл в дубль «Спартака» Дениса Глушакова и Романа Ещенко. Футболисты тогда поставили «лайки» к публикации известного фаната клуба Дмитрия Назарова, в которой он критикует Карреру. Итальянский тренер теперь вспомнил о той истории.

«Не думаю, что это ошибка. Если я ставлю лайк, то, значит, согласен с тем, кто оскорбляет моего тренера», - высказался Каррера, объясняя то своё решение.

По словам Карреры, в тот момент он потерял уважение к Глушакову и Ещенко.

«В этой ситуации потерял уважение к ним как к людям. Когда кто-то отзывается плохо о тренере, а ты ставишь лайк, - это издевательство», - высказался Каррера в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Каррера добавил, что Глушаков и Ещенко обманывали его, и он не смог это стерпеть. Также итальянец подтвердил, что другие игроки «Спартака» просили его не переводить игроков во вторую команду. Тем не менее, Каррера поступил именно так, поскольку, со слов тренера, своими действиями в социальных сетях Глушаков и Ещенко проявили неуважение к нему как к человеку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Андрей Ещенко Массимо Каррера
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