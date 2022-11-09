Барбоза: «Дзюба — это топ-футболист, он везде сможет заиграть»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба — отличный игрок, это топ-футболист. Он сможет заиграть везде, где захочет. Но надо, конечно, учитывать и политические трудности», — заявил Барбоза «Спорт-Экспрессу».

При этом агент считает, что Дзюба точно получит хорошее предложение, он является востребованным футболистом, который может играть в Испании, Италии, Португалии или во Франции.

Напомним, 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», в котором он принял участие в пяти матчах и забил один гол.