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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера отреагировал на недовольство фанатов «Спартака» его словами

09 Ноября 2022 • 18:36 Комментировать

Некоторые болельщики «Спартака» остались недовольны словами Массимо Карреры. Бывший тренер команды допустил своё назначение рулевым «Зенита» или ЦСКА – принципиальных соперников «красно-белых».

В своём новом комментарии Каррера отреагировал на реакцию фанатов своего бывшего клуба.

«Недовольство моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Я просто сказал, что мы, тренеры - профессионалы!» - сказал Каррера, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Каррера добавил, что его в чём-то порадовала реакция болельщиков «Спартака», но в чём-то и удивила, учитывая тот факт, что с момента его ухода из клуба прошло четыре года.

«Мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа - быть тренером», - подытожил итальянский специалист.

Напомним, что «Спартак» под руководством Массимо Карреры становился чемпионом России в сезоне 2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Массимо Каррера
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