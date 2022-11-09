​Каррера отреагировал на недовольство фанатов «Спартака» его словами

Некоторые болельщики «Спартака» остались недовольны словами Массимо Карреры. Бывший тренер команды допустил своё назначение рулевым «Зенита» или ЦСКА – принципиальных соперников «красно-белых».

В своём новом комментарии Каррера отреагировал на реакцию фанатов своего бывшего клуба.

«Недовольство моими словами про ЦСКА и «Зенит»? Я просто сказал, что мы, тренеры - профессионалы!» - сказал Каррера, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Каррера добавил, что его в чём-то порадовала реакция болельщиков «Спартака», но в чём-то и удивила, учитывая тот факт, что с момента его ухода из клуба прошло четыре года.

«Мне приятно, что меня так ценят и помнят. Моя работа - быть тренером», - подытожил итальянский специалист.

Напомним, что «Спартак» под руководством Массимо Карреры становился чемпионом России в сезоне 2016/2017.