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Сёмин: «Хайкин способен заиграть в топ-5 европейских лиг»

09 Ноября 2022 • 18:55 Комментировать

Уровень вратаря норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина позволяет играть в пятёрке сильнейших турниров Старого Света. Такое мнение высказал «Матч ТВ» известный российский наставник Юрий Сёмин.

Хайкину 27 лет, он выступал за «Будё‐Глимт» с 2019 года. Ранее стало известно, что россиянин отказался подписывать новый контракт с клубом. Текущее соглашение игрока действует до конца текущего года.

«Хайкин великолепно провёл период карьеры в «Будё-Глимт». Мы видели, как он играл и в матчах против топ‐команд — «Ромы», «Арсенала». Я не сомневаюсь, что Хайкин явно подходит командам из топ‐5 европейских чемпионатов», — заявил Сёмин.

Также специалист отметил, что уровень игрока неуклонно повышался с момента перехода в норвежский клуб.

В составе «Будё‐Глимта» голкипер дважды выиграл чемпионат Норвегии, а также дошёл до 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Никита Хайкин Будё-Глимт
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