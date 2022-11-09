Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Дзюбе точно не стоит завершать карьеру»

09 Ноября 2022 • 17:37 Комментировать

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел пять матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Завершать карьеру точно не стоит. Человек, который так много отдал футболу, не может просто взять и разлюбить его», — цитирует слова Игонина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, перезагрузить карьеру Дзюбе будет очень тяжело, поэтому сейчас ему необходимо найти команду, где просто будет комфортно ему и его семье, речи о финансах уже не идет.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Игонин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Каррера отреагировал на недовольство фанатов «Спартака» его словами
18:32 · Россия. Премьер-лига
Каррера удивлён возвращению Промеса в «Спартак»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Варелы высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев предсказал, сколько голов забьёт Промес
18:12 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Я считаю, что в футболе главное — результат»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Малафеев — о Чистякове: «От ошибок никто не застрахован»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Не думаю, что Каррера - уникальная фигура»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, пойду» 2
17:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Шкурина рассказал о перспективах возвращения в ЦСКА
17:37 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Дзюбе точно не стоит завершать карьеру»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо не поедут на ЧМ-2022 1
17:25 · Россия. Премьер-лига
Хорватский журналист — о вызове Ловрена в сборную: «Многие могут быть против, но решение выступать за «Зенит» — это его личное дело»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Лещук: Заявления в СМИ не помогут попасть в состав
17:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов – о поддержке Чистякова: «Это поможет команде сплотиться»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Немецкие и английские клубы интересуются Хайкиным
Все новости
Рекомендуем