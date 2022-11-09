Игонин: «Дзюбе точно не стоит завершать карьеру»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел пять матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Завершать карьеру точно не стоит. Человек, который так много отдал футболу, не может просто взять и разлюбить его», — цитирует слова Игонина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, перезагрузить карьеру Дзюбе будет очень тяжело, поэтому сейчас ему необходимо найти команду, где просто будет комфортно ему и его семье, речи о финансах уже не идет.