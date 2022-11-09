​Матч сборной России – 2008 против легенд сборной Бразилии отменён

Матч сборной России образца 2008 года против команды легенд сборной Бразилии отменён. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», информацию об отмене этой игры сегодня получили футболисты, которые уже успели получить приглашения.

Ранее появлялась информация о финансовых деталях планируемого матча. Так, игрокам сборной России – 2008 предлагали за игру по 100 тысяч рублей, в то время как бразильские легенды могли получить примерно по 5 миллионов рублей.

Напомним, что в 2008 году сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы. Тогда российская команда добралась до полуфинала, где проиграла Испании.