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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев отреагировал на слова Карреры о готовности возглавить «Зенит»

09 Ноября 2022 • 15:57 Комментировать (1)

Итальянский тренер Массимо Каррера, который пять с лишним лет назад приводил «Спартак» к чемпионству, допустил своё назначение рулевым «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Губерниев – известный спортивный комментатор.

«Мне кажется, он бы с таким же успехом применительно к «Зениту» мог сказать, что готов приехать в Россию и стать председателем правления «Сбербанка», например», - иронично сказал Губерниев, давая комментарий для sport24.

Губерниев не думает, что Каррера и правда окажется в «Зените» или ЦСКА. Разговоры о возможном назначении итальянца в одном из этих клубов комментатор назвал разговорами в пользу бедных.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Губерниев Массимо Каррера
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Комментарии (1)
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Прям щас
09 Ноября 2022 в 16:41
с учетом того, кто сейчас является председателем правления Сбербанка, появление на этом посту Карреры и правда маловероятно бгг.
кстати, в конце лета итальянцы этого председателя за что-то лишили ордена "Звезда Италии"... негодяи.
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