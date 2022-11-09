​Рианчо заявил о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА

Массимо Каррера признался, что готов снова поработать в России, даже если это будет не «Спартак». Аналогичный вопрос получил Рауль Рианчо, который в своё время тоже работал в стане «красно-белых», в том числе в штабе Карреры.

«Несмотря на своё красно-белое прошлое, я бы не отказался пойти в «Зенит» или ЦСКА», - сказал Рианчо, давая комментарий для sport24.

Испанец добавил, что он будет готов снова войти в тренерский штаб Массимо Карреры в России.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Массимо Каррера приводил «Спартак» к титулу чемпиона России. Рауль Рианчо в московский клуб перебрался позже.