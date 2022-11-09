​Футболистам сборной России - 2008 предлагают по 100 тысяч рублей за матч, бразильцам – по 5 миллионов

Ветераны сборной России, а именно члены команды образца 2008 года, становившиеся тогда бронзовыми призёрами Евро, могут провести товарищеский матч с легендами сборной Бразилии. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» раскрывает некоторые детали организации этой встречи.

Так, например, футболистам сборной России - 2008 предлагают за матч по 100 тысяч рублей. А вот легендам сборной Бразилии могут заплатить 1,5 миллиона евро на команду – приблизительно по 5 миллионов рублей каждому игроку.

Напомним, что на Евро-2008 сборная России в четвертьфинале обыграла грозную команду Нидерландов, после чего уступила Испании на стадии 1/2.