Аршавин: «Я бы делал ставку на русских ребят»

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин, который в настоящий момент работает в «Зените», поделился своими мыслями о том, как нужно вести селекцию в российском футболе.

«В сложившейся ситуации я бы сейчас сделал ставку на русских ребят. Каждый привезённый легионер – это риски», - сказал Аршавин, чьи слова на своих страницах передаёт «Спорт День за Днём».

Напомним, что в условиях санкций ФИФА разрешила иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами на один сезон. Как ситуация будет развиваться дальше, предугадать очень трудно.