Камоцци: «Для России Дзюба - игрок топ-уровня»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем российского центрфорварда Артёма Дзюбы. Нападающий стал свободным агентом после разрыва трудового договора с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Дзюба - опытнейший нападающий, который умеет забивать. Ему лучше продолжить карьеру в России, там он точно может сделать разницу. Для России Дзюба - игрок топ-уровня», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась новость, что 34-летний бомбардир может продолжить карьеру в итальянском футболе.