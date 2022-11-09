Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира»

Испанский футбольный специалист Рауль Рианчо, ранее поработавший у руля московского «Спартака», оценил тренерский уровень наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин - элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре», - передает слова Рауля издание Sport24.

Сборная России была отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира – 2022 стартует в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим обладателем кубка является сборная Франции.