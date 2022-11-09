Аршавин советует «Зениту» не спешить с трансфером Сычевого

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «сине-бело-голубых», высказался насчет возможного подписания нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Я бы не стал брать Сычевого сейчас. Парень бежит, достаточно техничен, может с тактикой не все в порядке, но я бы последил за ним. Думаю, сейчас все присматриваются к Сычевому», - передает слова Аршавина «Спорт день за днём».

Сегодня, 9 ноября, было объявлено, что Сычевой заключил новый контракт с «Оренбургом».

В текущем сезоне нападающий отметился 11 забитыми мячами в 14 встречах Российской премьер-лиги.