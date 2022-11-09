Аршавин рассказал, когда Кокорин завершит карьеру

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно дальнейших перспектив в футболе соотечественника Александра Кокорина, ныне выступающего за кипрский «Арис».

«Саша не реализовал талант, который у него был. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, не реализовав то, что он мог», - передает слова Аршавина «Спорт день за днём».

Напомним, что Кокорин перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. В сезоне-2022/2023 31-летний россиянин сыграл за кипрский коллектив девять матчей, забил четыре мяча и трижды ассистировал одноклубникам.