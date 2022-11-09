Нападающий Владимир Сычевой поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Оренбургом», рапортует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца декабря 2024 года. Предыдущий договор 26-летнего футболиста истекал в конце нынешнего сезона.

Владимир защищает цвета команды из Оренбурга с июля прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в полмиллиона евро.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Сычевой поучаствовал в 14 поединках, отметившись 11 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей.

По итогам 16 туров «Оренбург» занимает восьмое место в РПЛ.