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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой подписал новый контракт с «Оренбургом» официально

09 Ноября 2022 • 13:48 Комментировать

Нападающий Владимир Сычевой поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Оренбургом», рапортует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца декабря 2024 года. Предыдущий договор 26-летнего футболиста истекал в конце нынешнего сезона.

Владимир защищает цвета команды из Оренбурга с июля прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в полмиллиона евро.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Сычевой поучаствовал в 14 поединках, отметившись 11 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей.

По итогам 16 туров «Оренбург» занимает восьмое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой
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